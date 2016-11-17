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طارق عامر لـ"اليوم السابع": 3 مليارات دولار حصيلة البنوك بعد تعويم الجنيه

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طارق عامر لـ"اليوم السابع": 3 مليارات دولار حصيلة البنوك بعد تعويم الجنيه طارق عامر لـ"اليوم السابع": 3 مليارات دولار حصيلة البنوك بعد تعويم الجنيه

>كتب – أحمد يعقوب

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة القطاع المصرفى المصرى من تنازلات العملاء – شراء العملة من المواطنين - من العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه منذ 3 نوفمبر الجارى، سوف تصل بنهاية اليوم الخميس إلى نحو 3 مليارات دولار، أى حصيلة أسبوعين بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

 

وأكد محافظ البنك المركزى أن الحصيلة فى ارتفاع مستمر وتؤكد قدرة البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى على اجتذاب العملات الأجنبية إلى داخل القطاع مرة أخرى وتعزيز السيولة الدولارية.

 

كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

 

 


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