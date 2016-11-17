أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اليوم..بدء إجراء القرعة التكميلية لأراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا

Google+ Print
اليوم..بدء إجراء القرعة التكميلية لأراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا اليوم..بدء إجراء القرعة التكميلية لأراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا

الدكتور مصطفى مدبولي – وزير الإسكان (أرشيفية)

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بأنه يبدأ اليوم الخميس، إجراء القرعة العلنية اليدوية للمرحلة التكميلية، لقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزًا، والإسكان المتميز، وذلك للحاجزين السابق تقدمهم لحجز قطع الأراضي المطروحة في القرعة السابقة، ولم يتم تخصيص قطعة أرض لهم بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها في الفترة من 17/7/2016 وحتى 1/8/2016، وتم تعديل رغباتهم للحجز خلال الفترة من 7/8/2016 وحتى 25/8/2016، وتنتهى أيام القرعة الثلاثاء الموافق 29/11/2016.
> وأضاف “مدبولي”، في بيان للوزارة اليوم، أنه بخصوص قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزًا، فسيتم اليوم الخميس 17/11/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل المناطق (1، 2، 3)، بمدينة 15 مايو، وعمارات امتداد العبور الشمالى مسلسل المنطقة 1، بمدينة العبور، وعمارات مسلسل المناطق (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14)، بمدينة القاهرة الجديدة، وعمارات امتداد مركز المدينة مسلسل 1، بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن باستاد المقاولون العرب.

وفيما يتعلق بقطع أراضى الإسكان المتميز قال: سيتم يوم الأحد 20/11/2016، إجراء القرعة لعمارات منطقة الـ32 فدانًا مسلسل 1، ومنطقة الـ168 فداناً مسلسل 3، والمجاورات (1، 2، 3) بالحى الأول مسلسل 4، والمجاورتين (4، 5) بالحى الأول مسلسل 5، بمدينة 6 أكتوبر، وسيتم يوم الإثنين 21/11/2016، إجراء القرعة لعمارات منطقة الـ97 فداناً مسلسل 2، والمجاورات (1، 2، 3) بالحى الثانى مسلسل 6، والمجاورة 4 بالحى الثانى، والمجاورتين (1، 2) بالحى الثالث مسلسل 7، بمدينة 6 أكتوبر، وعمارات الروضة وأريحان مسلسل 1، بمدينة السادات، وفيلات المجاورة 5 مسلسل 1، وعمارات المجاورتين (2، 3) الحى السابع مسلسل 2، بمدينة برج العرب الجديدة، وسيتم يوم الثلاثاء 22/11/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7)، وسيتم يوم الأربعاء 23/11/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل (8، 9، 10)، وسيتم يوم الخميس 24/11/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل (11، 12، 13، 14، 15)، بمدينة العاشر من رمضان، وسيتم يوم الأحد 27/11/2016، إجراء القرعة لعمارات شمال المدينة مسلسل 1، وعمارات شمال الحى المتميز شرق مسلسل 2، وسيتم يوم الإثنين 28/11/2016، إجراء القرعة لعمارات شمال الحى المتميز غرب مسلسل 3، وعمارات الحى المتميز مسلسل 4، بمدينة بدر، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن باستاد المقاولون العرب.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه سيتم يوم الثلاثاء 29/11/2016، إجراء القرعة لعمارات جنوب المدينة مسلسل 1، وامتداد مركز المدينة مسلسل 2، بمدينة بنى سويف الجديدة، وعمارات الشريط المتميز مسلسل (1، 2)، بمدينة سوهاج الجديدة، وفيلات الحى السياحى الأول مسلسل 1، بمدينة أسوان الجديدة، مضيفًا أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن بمقر جهاز كل مدينة.

وأوضح المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً) بحضور القرعة العلنية، معلنا أن التواجد يكون ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يتم رد مقدم الحجز السابق سداده اعتباراً من 4/12/2016 لدى فرع بنك التعمير والإسكان السابق سداد جدية الحجز به، أو فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg وبنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا