اليوم..بدء إجراء القرعة التكميلية لأراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بأنه يبدأ اليوم الخميس، إجراء القرعة العلنية اليدوية للمرحلة التكميلية، لقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزًا، والإسكان المتميز، وذلك للحاجزين السابق تقدمهم لحجز قطع الأراضي المطروحة في القرعة السابقة، ولم يتم تخصيص قطعة أرض لهم بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها في الفترة من 17/7/2016 وحتى 1/8/2016، وتم تعديل رغباتهم للحجز خلال الفترة من 7/8/2016 وحتى 25/8/2016، وتنتهى أيام القرعة الثلاثاء الموافق 29/11/2016.

> وأضاف “مدبولي”، في بيان للوزارة اليوم، أنه بخصوص قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزًا، فسيتم اليوم الخميس 17/11/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل المناطق (1، 2، 3)، بمدينة 15 مايو، وعمارات امتداد العبور الشمالى مسلسل المنطقة 1، بمدينة العبور، وعمارات مسلسل المناطق (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14)، بمدينة القاهرة الجديدة، وعمارات امتداد مركز المدينة مسلسل 1، بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن باستاد المقاولون العرب.

وفيما يتعلق بقطع أراضى الإسكان المتميز قال: سيتم يوم الأحد 20/11/2016، إجراء القرعة لعمارات منطقة الـ32 فدانًا مسلسل 1، ومنطقة الـ168 فداناً مسلسل 3، والمجاورات (1، 2، 3) بالحى الأول مسلسل 4، والمجاورتين (4، 5) بالحى الأول مسلسل 5، بمدينة 6 أكتوبر، وسيتم يوم الإثنين 21/11/2016، إجراء القرعة لعمارات منطقة الـ97 فداناً مسلسل 2، والمجاورات (1، 2، 3) بالحى الثانى مسلسل 6، والمجاورة 4 بالحى الثانى، والمجاورتين (1، 2) بالحى الثالث مسلسل 7، بمدينة 6 أكتوبر، وعمارات الروضة وأريحان مسلسل 1، بمدينة السادات، وفيلات المجاورة 5 مسلسل 1، وعمارات المجاورتين (2، 3) الحى السابع مسلسل 2، بمدينة برج العرب الجديدة، وسيتم يوم الثلاثاء 22/11/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7)، وسيتم يوم الأربعاء 23/11/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل (8، 9، 10)، وسيتم يوم الخميس 24/11/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل (11، 12، 13، 14، 15)، بمدينة العاشر من رمضان، وسيتم يوم الأحد 27/11/2016، إجراء القرعة لعمارات شمال المدينة مسلسل 1، وعمارات شمال الحى المتميز شرق مسلسل 2، وسيتم يوم الإثنين 28/11/2016، إجراء القرعة لعمارات شمال الحى المتميز غرب مسلسل 3، وعمارات الحى المتميز مسلسل 4، بمدينة بدر، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن باستاد المقاولون العرب.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه سيتم يوم الثلاثاء 29/11/2016، إجراء القرعة لعمارات جنوب المدينة مسلسل 1، وامتداد مركز المدينة مسلسل 2، بمدينة بنى سويف الجديدة، وعمارات الشريط المتميز مسلسل (1، 2)، بمدينة سوهاج الجديدة، وفيلات الحى السياحى الأول مسلسل 1، بمدينة أسوان الجديدة، مضيفًا أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن بمقر جهاز كل مدينة.

وأوضح المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً) بحضور القرعة العلنية، معلنا أن التواجد يكون ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يتم رد مقدم الحجز السابق سداده اعتباراً من 4/12/2016 لدى فرع بنك التعمير والإسكان السابق سداد جدية الحجز به، أو فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg وبنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.