مقتل 30 حوثى وإصابة 38 آخرين فى معارك بشمال غرب اليمن

أعلن المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة فى اليمن، مقتل 30 وجرح 38 آخرين من مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع على عبدالله صالح فى المعارك التى شهدتها جبهات القتال فى محور ميدى بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأوضح المركز، فى بيان له، أن من بين القتلى القيادى الحوثى محمد إسماعيل البكيلى فيما قتل 4 من قوات الجيش والمقاومة.

وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت بمساندة من طائرات دول التحالف العربى من السيطرة على مواقع جديدة بالساحل الغربى لليمن على البحر الأحمر بجبهة ميدى كانت المليشيات تسيطر عليها.

وأشار إلى أن القوات الحكومية كانت قد شنت ليلة أمس هجوما كبيرا على مواقع المليشيات وحررت مناطق عديدة فى ميدي، ونقل عن مصادر طبية أن عشرات القتلى من المليشيات وصلوا إلى المستشفيات فيما فرت باقى العناصر تاركة وراءها جثث قتلاها وأسلحتها.

وكانت القوات الحكومية قد بدأت منذ 3 أيام عمليات عسكرية واسعة النطاق لتحرير مديريتى ميدى وحرض المجاورتين للسعودية وحققت تقدمًا كبيرًا فى المديريتين فى الوقت الذى قصفت فيه الطائرات مواقع المليشيات فى مديرية عبس الساحلية جنوب مديرية ميدى.

أ ش أ