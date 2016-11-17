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المستشار الاقتصادي الفرنسي بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر وثيقة وتاريخية

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المستشار الاقتصادي الفرنسي بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر وثيقة وتاريخية المستشار الاقتصادي الفرنسي بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر وثيقة وتاريخية

“جيروم باكونان”، المستشار الاقتصادي للسفارة الفرنسية بالقاهرة

أكد “جيروم باكونان”، المستشار الاقتصادي للسفارة الفرنسية بالقاهرة، قائلًا إن “علاقاتنا مع وثيقة وتاريخية، ولكنها لم تكن أبدًا بالقوة التي تشهدها اليوم”.

وأضاف “باكونان” – خلال حواره مع الأهرام إبدو – “هدفنا أن تصبح مصر مقصدًا رئيسيًا للصادرات الفرنسية فالعديد من الشركات الفرنسية تلجأ إلينا لمعرفة حالة السوق المصري مقارنةً بدول أخرى في المنطقة، وتطلب منا المشورة، وكيفية التواصل مع الشركات والجهات المصرية”.

جاء ذلك قبل أيام من انعقاد مؤتمر الاستثمار الفرنسي في مصر الذي ينظمه الأهرام إبدو يوم الثلاثاء المقبل، بمؤسسة الأهرام.

وأشار “باكونان” – خلال الحوار – إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر مؤخرًا إلا أن كل الشركات الفرنسية العاملة بمصر أصرت على البقاء والاستثمار في السوق المصرية ومعظم هذه الشركات تعمل في مصر منذ سنوات طويلة في قطاعات مختلفة وبعضها ينوي ضخ مزيد من الأموال في المرحلة المقبلة.

وأضاف المستشار الاقتصادي للسفارة الفرنسية بالقاهرة :”ومن أهم المجالات التي تهتم بها الاستثمارات الفرنسية، هي الاستثمار في المنطقة الاقتصادية في محور تنمية قناة السويس ومشروعات البنية التحتية، ومنها النقل، الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه”.

وأشاد المستشار الاقتصادي، بحزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، وخاصةً فيما يتعلق منها بسرعة تنفيذ القرارات والقضاء على البيروقراطية، مضيفًا:”نثق أن إصدار قانون الاستثمار الجديد سيساعد في سرعة تطبيق هذه القرارات.. وأكبر دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه فرنسا لمصر أن التعاون المشترك لا يقتصر على صفقة طائرات الرافال، ولكن والأهم هو التواجد الكبير للشركات الفرنسية، والتي تنوي البقاء وزيادة استثماراتها في مصر ومشاركتها في مشروعات التنمية”.

ولفت “باكونان” إلى أن إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ 4 مليار يورو، قائلًا:” نأمل أن يتم التعاون مع الجانب الفرنسي لزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة”.

 

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