مؤشرات البورصة تواصل نشاطها وتستهل التعاملات على صعود جماعي

واصلت البورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة الختامية للأسبوع – اليوم الخميس- على ارتفاع جماعي للمؤشرات، بعدما أنهت تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على ارتفاع عند 535,857 مليار جنيه، محققة أرباحًا بلغت نحو 13.7 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وفي بداية جلسة اليوم، ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 9.7 مليار جنيه بعد مرور 30 دقيقة من بدء جلسة التداول، وسط ارتفاع لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 2.44%، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.49%، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 2.71%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.67%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.87%.