إحالة 9 محامين للجنايات لإتهامهم باحتجاز وكيل نيابة أبوكبير بالشرقية

قررت نيابة شمال الزقازيق الكلية، إحالة 9 من محامى أبوكبير، لمحكمة جنايات الزقازيق، فى واقعة التعدى على وكيل نيابة أبوكبير بالشرقية، على خلفية مشادة كلامية نشبت بينهم.

وكانت نيابة شمال الزقازيق الكلية ، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال، قد وجهت للمتهمين تهم الاشتراك ومجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، بغرض تنفيذ فعل إجرامى، هو احتجاز أعضاء نيابة أبوكبير شرقية، ومنعهم من مغادرة النيابة لمدة 5 ساعات متواصلة، كما استعملوا العنف والتهديد مع موظفين عموميين بأن قاموا باحتجازهم ووضع مقاعد خشبية أمام أبواب مكتب أعضاء النيابة، وذلك لحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم إهانة وتهديد “بدر الشافعى” وكيل نيابة أبو كبير، واعتدوا على حق موظفين عموميين فى العمل “أعضاء نيابة أبو كبير”، وذلك بالتهديد، مما حال بينهم وبين أداء وظيفتهم لمباشرة التحقيق، واستعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف بقصد الترويع والتخويف.

كان النائب النائب العام المستشار نبيل صادق، قد قرر إخلاء سبيل المحامين على ذمة القضية، بعد مفاوضات مع سامح عاشور نقيب المحامين.