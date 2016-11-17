انتظام حركة السفن بعد فتح بوغاز ميناء الإسكندرية

أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، انتظام حركة السفن والشاحنات وعمليات الشحن والتفريغ، بعد أن قررت إدارة الحركة فتح البوغاز نتيجة تحسن الأحوال الجو مائية، وتم البدء في دخول وخروج السفن، كما تم دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما ارتفع مخزون الغلال بالميناء ليصل الي مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف طن ، منهم 483 ألف طن قمح.

ومن ناحية أخري أكد اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، على التنسيق بين الجهات المختصة لدخول وخروج السغن والبضائع والشاحنات بشكل آمن.