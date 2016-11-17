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«الإسكان»: 8 مناقصات لتأهيل 97 منزلاً بـ4 محافظات

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«الإسكان»: 8 مناقصات لتأهيل 97 منزلاً بـ4 محافظات «الإسكان»: 8 مناقصات لتأهيل 97 منزلاً بـ4 محافظات

وزير الاسكان، مصطفى مدبولي (أرشيفية)

أعلن اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، عن طرح 8 مناقصات لأعمال تأهيل 97 منزلاً بقرى مركز ديروط فى محافظة أسيوط، ومركزى دير مواس والمنيا فى محافظة المنيا، ومركز طما فى محافظة سوهاج، ومركز أبوتشت فى محافظة قنا، ضمن مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية، الممول من الصندوق الاجتماعى للتنمية، والمدرج بمشروعات البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الممول من البنك الدولى.

وأوضح ناصر، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، الخميس، أنه سيتم الطرح فى مناقصات تنافسية محلية بنظام المظروف الواحد بين مقاولى القطاع الخاص المصنفين فى الفئة السابعة على الأقل، وذلك طبقاً لشروط البنك الدولى، والصندوق الاجتماعى للتنمية، المدرجة بكراسة الشروط والمواصفات، والقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته فيما لم يرد به نص بشروط البنك الدولى، والصندوق الاجتماعى للتنمية.

وقال: “بالنسبة لمشروعات محافظتى أسيوط والمنيا، تم تحديد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء المقبل، وجلسة فتح المظاريف الثلاثاء بعد القادم بمقر جهاز التعمير الكائن بالعنوان (أسيوط – نزلة عبداللاه – بجوار مركز التدريب على حرف التشييد والبناء)، أما مشروعات محافظتى قنا وسوهاج، فقد تم تحديد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر الجاري، وجلسة فتح المظاريف الأربعاء 30 نوفمبر بمقر منطقة تعمير سوهاج الكائنة بالعنوان (سوهاج – مدينة ناصر – عمارة رقم (62أ) – بجوار هايبر ماركت مصرية).

وأضاف اللواء محمد ناصر أن على من يرغب فى التقدم شراء نسخة من مستندات العطاء، ويجب أن يصحب العطاء تأمين بقيمة 7 آلاف جنيه لكل عملية، مشيرًا إلى أن شراء كراسة العطاء لمشروعات محافظتى أسيوط والمنيا، من مقر جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد الكائن بالعنوان (أسيوط – نزلة عبداللاه – بجوار مركز التدريب على حرف التشييد والبناء)، ولمشروعات محافظتى قنا وسوهاج، من مقر منطقة تعمير سوهاج الكائنة بالعنوان (سوهاج – مدينة ناصر – عمارة رقم (62أ) – بجوار هايبر ماركت مصرية).

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