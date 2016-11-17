السادات يمثل للتحقيق اليوم أمام هيئة مكتب البرلمان فى اتهامه بتسريب القوانين

تبدأ هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عصر اليوم الخميس، التحقيق مع النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس عن محافظة المنوفية، بناء على قرار اللجنة العامة للمجلس، على خلفية اتهامه من الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، بإرسال مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية للحكومة لبعض السفارات الأجنبية بالقاهرة.

وقالت مصادر خاصة بمجلس النواب لـ ONA، إن النائب محمد أنور السادات تلقى إخطارًا من هيئة المكتب، يفيد بالتحقيق معه اليوم في تمام الساعه الرابعة عصراً فيما نسب إليه مؤخّرًا، ووفقًا لنص اللائحة فإن هيئة المكتب تستمتع للنائب فيما نسب إليه فى الشكوى المقدمة ضده، وفى ضوء ذلك قد تتخذ قرارًا بإحالته إلى لجنة القيم، التى من شأنها توقيع الجزاء عليه، إذا رأت ضرورة ذلك.