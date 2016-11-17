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نجل مرسى يزور والده ويسلم سجن طرة ملابس زرقاء بعد إلغاء حكم الإعدام

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نجل مرسى يزور والده ويسلم سجن طرة ملابس زرقاء بعد إلغاء حكم الإعدام نجل مرسى يزور والده ويسلم سجن طرة ملابس زرقاء بعد إلغاء حكم الإعدام

>كتبت مريم بدر الدين

 قال عبد الله محمد مرسى، نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، إنه يتجه لزيارة والده فى سجن طرة الآن، بعد إلغاء محكمة النقض حكم الإعدام عليه فى قضية اقتحام السجون.

وكتب عبد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :"فى طريقى إلى سجن طرة لمحاولة زيارة أبى ، واستلام ملابس الإعدام الحمراء الخاصة به وتسليم إدارة السجن الملابس الزرقاء".

وقضت المحكمة بإلغاء أحكام بالإدانة تراوحت بين الإعدام والمؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في قضية اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية خلال ثورة يناير 2011.

 


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