أحمد أمين يفتتح محطة أتوبيس في «البلاتوه»

يتناول الفنان الكوميدي أحمد أمين، في الحلقة القادمة من الموسم الثاني لبرنامج “البلاتوه”، يوم الجمعة القادمة، الأزمات التي تواجه منظومة النقل والمواصلات، بطريقة ساخرة، حيث يقوم في أحد الاسكتشات، بافتتاح محطة أتوبيس، في وجود أحد الخبراء الأجانب، الذي يُبدي استياءه من عدم توافر وسائل الأمان بالمحطة، ويقترح بإنشاء أرصفة وعلامات مرورية.

يلعب “أمين” في اسكتش آخر، دور أحد المسؤولين بالوزارة عن تطوير حركة المواصلات، حيث يطرح عدد من الاقتراحات الكوميدية، لمواجهة تلك الأزمات، كما يبرز أيضًا تصرفات سائقي الميكروباصات، تجاه الركاب، بطريقته الساخرة المشوقة، فضلًا عن وظيفة كل راكب داخل السيارة، حيث يكون الشخص الجالس خلف السائق مسئولًا عن جمع “الأجرة”، والشخص الجالس بجوار باب السيارة يكون مسئولًا عن فتحه وغلقه، وذلك بجانب أغنية كوميدية ساخرة.

برنامج “البلاتوه” للفنان الكوميدي أحمد أمين، يُعرض عبر فضائية “النهار وان”، يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة العاشرة مساءً، وهو من إخراج علاء إسماعيل، ومدير التصوير وائل يوسف، وإنتاج شركة سينيجرام، حيث يرصد أبرز الموضوعات الاجتماعية، التي تشغل بال البعض، ويلقي عليها الضوء بطريقته الساخرة، وذلك من خلال عدة اسكتشات مختلفة.