أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إلغاء 3 رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

Google+ Print
إلغاء 3 رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا إلغاء 3 رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

مطار القاهرة الدولي

شهد مطار القاهره الدولي، الخميس، إلغاء ٣ رحلات جوية دولية للشركة المصرية العالمية للطيران، وذلك لعدم جدواها اقتصاديًا، بسبب قلة أعداد الركاب .

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، لمراسل “أونا”، الخميس، أن السلطات تلقت إخطارًا من الشركة المصرية العالمية، بإلغاء رحلتها رقم ١٠٧ المتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم ١٠٥، والمتجهة إلى الطائف، بالاضافة إلى الرحلة رقم ٦٠٢ ، والمتجهة إلى تبوك؛ لعدم جدوها اقتصاديًا .

وأضافت المصادر أن “ للطيران” شهدت انتظاما تاما في رحلاتها الدولية والداخلية دون تسجيل أي تأخيرات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر