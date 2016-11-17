إلغاء 3 رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

شهد مطار القاهره الدولي، الخميس، إلغاء ٣ رحلات جوية دولية للشركة المصرية العالمية للطيران، وذلك لعدم جدواها اقتصاديًا، بسبب قلة أعداد الركاب .

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، لمراسل “أونا”، الخميس، أن السلطات تلقت إخطارًا من الشركة المصرية العالمية، بإلغاء رحلتها رقم ١٠٧ المتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم ١٠٥، والمتجهة إلى الطائف، بالاضافة إلى الرحلة رقم ٦٠٢ ، والمتجهة إلى تبوك؛ لعدم جدوها اقتصاديًا .

وأضافت المصادر أن “مصر للطيران” شهدت انتظاما تاما في رحلاتها الدولية والداخلية دون تسجيل أي تأخيرات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها .