الاستبدال يحدد مصير 5 نجوم أهلاويين

كتب محمد عراقى

يسابق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى الزمن من أجل التعاقد مع مهاجم سوبر فى المكان الشاغر الوحيد فى القائمة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الجهاز الفنى للأهلى لازال يُمنى النفس بعودة نظام الأستبدال فى الشتاء خاصة وأن هناك عدد من اللاعبين في القائمة الحمراء خارج الخدمة تماماً ولا يحظون بثقة حسام البدرى فى الوقت الذى نال أكثر من لاعب فى الدورى إعجاب مسئولى الفريق الأحمر يعد أبرزهم عمرو مرعى مهاجم إنبى ومحمد رمضان صانع العاب بتروجت وعمرو سعد ظهير أيسر سموحة مما يعني إمكانية التعاقد معهم حال عودة نظام الاستبدال.

ويهدد عودة نظام الاستبدال عدد من لاعبي الأهلى أبرزهم :

1-مسعد عوض

خرج مسعد عوض بشكل كامل من حسابات الجهاز الفني للأهلي في ظل عدم الاقتناع بمستواه ليصبح أول الراحلين حال عودة نظام الاستبدال خاصة وأن الفريق الأحمر يملك فى قائمته حالياً 3 حراس هم شريف إكرامى ومحمد الشناوى وأحمد عادل عبد المنعم.

2-محمد نجيب

لا يحظى المدافع الدولي بثقة الجهاز الفني للأهلي وهو ما ظهر في استبعاده من التشكيلة الأساسية فور عودة أحمد حجازي من الإصابة كما رفضت إدارة الأهلي تجديد تعاقدها مع نجيب ليصبح قريباً من الرحيل نهاية الموسم أو في الشتاء حال عودة نظام الاستبدال.

3-باسم علي

أصبح باسم علي حبيس دكه البدلاء منذ عودة أحمد فتحي لصفوف الأهلى فى الموسم الماضى، وما زاد الأمر سوء هو حظ اللاعب العائر الذي تعرض لإصابة في الخلفية خلال مباراة الإسماعيلى فى افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدوري ليفقد اللاعب فرصة العودة من جديد للتشكيلة الأساسية ويصبح قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء.

4-جون انطوى

سواء بعودة نظام الاستبدال أو عدم عودته سيرحل الغانى جون أنطوى عن الأهلى فى الشتاء تمهيداً للتعاقد مع مهاجم جديد فى المكان الشاغر المتبقى فى القائمة الحمراء، وتلقى اللاعب أكثر من عرض خارجى أبرزهم من المريخ السودانى.

5-عماد متعب

بعد أزمته مع حسام البدرى فى مران الأمس وتذمر اللاعب من تجميده وعدم مشاركته فى المباريات، أصبح عماد متعب قريباً من الرحيل عن الأهلى حال عودة نظام الأستبدال خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض محلى أبرزهم من سموحة ووادى دجلة.