شكري لـ«كيري»: مصر تقدر الدعم الأمريكي لخطة الاصلاح الاقتصادي

أجرى وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيًا بنظيره الأمريكي جون كيري، أعرب خلاله عن تقدير مصر للموقف الأمريكي الخاص بدعم خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية التي طرحت على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤخرا، والتي أيدتها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي لجوانب مختلفة من الاقتصاد المصري في المرحلة الأخيرة.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن الاتصال تناول أيضا، تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، حيث حرص الوزير الأمريكي على إحاطة نظيره المصري بنتائج الزيارة التي قام بها إلى عمان، والاتصالات التي قام بها مع الأطراف اليمنية المختلفة.

وأضاف البيان: “كما تناول الاتصال التشاور حول التطورات الخاصة بالوضع في ليبيا وسوريا والخطوات القادمة على مسار التسوية السياسية للأزمتين بالتشاور بين الجانبين المصري والأمريكي”.