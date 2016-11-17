محمود حجازي يلتقي أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب للقوات المسلحة …



> أكد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسعى لتطوير العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية فى إطار منظومة متكاملة تشمل كافة عناصر العملية التعليمية بهدف الإعداد الجيد للفرد المقاتل بدنيًا وفكريًا وعلميًا بما يحقق القدرة على الإبداع والإبتكار، من خلال برامج علمية تضمن تخريج أجيال قادرة على تحقيق الأهداف العلمية المنشودة ، جاء ذلك خلال لقاءه بأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب للقوات المسلحة.

> وأوضح بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الخميس، أن الفريق محمود حجازي استمع إلى شرح مفصل من مدير كلية الطب للقوات المسلحة تضمن مقترحات تطوير العملية التعليمية من خلال محور تطوير الموارد البشرية وأفضل الطرق لإنتقاء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، كذلك تطوير البرامج التعليمية وفقاً لأحدث النظم العالمية المتبعة وكذا الإرتقاء بأساليب التدريس والتقييم وتوفير البيئة التعليمية الملائمة علمياً وإداريًا.

> وأشار “حجازي” إلى أن القوات المسلحة ترحب بكافة الأفكار والمقترحات التى تساهم فى تطوير العملية التعليمية ومنظومة البحث العلمى بالتنسيق مع كافة الكليات والأكاديميات البحثية فى مصر والعالم لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل العلمى والإستفادة المتبادلة للوصول إلى خريج متميز يساهم فى الإرتقاء بالوطن فى كافة المجالات.

> وناقش الفريق محمود حجازي أعضاء هيئة التدريس فى كافة الأفكار المقترحة معرباً عن إعتزازه بما يقدموه من جهد لبناء وتأهيل أجيال من الأطباء العسكريين وفقاً لأحدث العلوم الطبية العالمية ، وأوصى سيادته بتعظيم الإستفادة من كافة المستشفيات والصروح الطبية بالقوات المسلحة فى إطار إستراتيجية شاملة لتطوير العملية التعليمية وفقاً لأحدث الأسس والأساليب العلمية.

> حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من عمداء كليات الطب بالجامعات المدنية ومدير مؤسسة (57357) وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب للقوات المسلحة .