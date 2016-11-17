استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لسوء الطقس

قررت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، الخميس، استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالي؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية، وزيادة سرعة الرياح عن 25 عقدة في الساعة، وارتفاع الأمواج.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصًا علي عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

واتخذت محافظة الإسكندرية والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية الاستعدادات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار ومنع تراكمه.

وتتعرض الإسكندرية منذ أمس إلى نوة “أنواء المكنسة” التي تستمر لمدة 4 أيام، وتصاحبها رياح شمالية غربية، وهي نوة شديدة الأمطار.

أ ش أ