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مقتل 23 حوثيا على يد القوات اليمنية.. والجيش يحقق تقدما كبيرا فى مدينة تعز

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مقتل 23 حوثيا على يد القوات اليمنية.. والجيش يحقق تقدما كبيرا فى مدينة تعز مقتل 23 حوثيا على يد القوات اليمنية.. والجيش يحقق تقدما كبيرا فى مدينة تعز

>صنعاء أ ش أ

قتل 23 وجرح العشرات من مليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبدالله صالح فى المعارك التى دارت مع قوات الجيش والمقاومة فى جبهات القتال فى شرق وجنوب مدينة تعز بجنوب غرب اليمن.

 

وأكدت مصادر المقاومة أن القوات الحكومية حققت تقدما تقدما كبيرا فى الجبهة الشرقية، وقد أسفرت المعارك عن مقتل 12 من القوات الحكومية وجرح 29 آخرين.

 

وأشارت المصادر - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية - إلى أن المليشيات قصفت العديد من الأحياء السكنية بهدف منع تقدم القوات الحكومية ما أدى إلى مقتل مدنيين وجرح 39 آخرين.

 

وأوضحت المصادر أن المليشيات قصفت فجر يوم العديد من المناطق التى حررتها القوات الحكومية شرق المدينة بالإضافة إلى قصف مواقع القوات الحكومية بجبل هان غرب المدينة.

 

وكانت القوات الحكومية قد سيطرت فى معارك الأمس على معقل المليشيات فى حى الجحملية شرقى المدينة، كما أحكمت قوات اللواء 22 ميكانيكى على حارة قريش والمستشفى العسكرى والمركز الثقافى ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن.

 

وفى جنوب المدينة استعادت القوات الحكومية سيطرتها على تبة الأريل والصيار والصافح والعقبة فى مديرية الصلو وأحكمت سيطرتها على الأحكوم والأكبوش بعد معارك متقطعة مع المليشيات.


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