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الأرصاد: طقس الخميس دافئ.. والعظمى بالقاهرة 21

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الأرصاد: طقس الخميس دافئ.. والعظمى بالقاهرة 21 الأرصاد: طقس الخميس دافئ.. والعظمى بالقاهرة 21

أرشيفية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية حتى القاهرة دافىء على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية وأقصى جنوب البلاد على حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

وقال بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، الخميس: “تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى الوسطى، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك”.

وأضاف البيان : “بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فيكون الموج فيهما مضطرب وارتفاعه ما بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار،والرياح السطحية على البحرين شمالية”.

وتوقع خبراء الارصاد أن تكون درجات الحرارة في القاهرة العظمى 21 والصغرى 17، والإسكندرية 20 و17، وبورسعيد 23 و18، وشرم الشيخ 26 و26، والغردقة 24 و20.

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