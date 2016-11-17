أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الإعدام شنقا لمتهم قتل مواطنا بالسويس

Google+ Print
الإعدام شنقا لمتهم قتل مواطنا بالسويس الإعدام شنقا لمتهم قتل مواطنا بالسويس

>السويس- سيد نون

قضت محمة جنايات السويس برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم رئيس محكمة الجنايات وبإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا للمتهم "أحمد .س . ط" وشهرته "برومة" لقيامه بقتل مواطن بمدينة التوفيقية بالسويس.

 

وكانت محكمة الجنايات قد أحالت يوم 11 أكتوبر الماضى المتهم إلى فضيلة المتهم لأخذ الرأى بشأنه، كان المحامى العام لنيابات السويس أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجنى عليه مرسى أحمد مرسى عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله بسلاح أبيض "سكين" وسدد له طعنة بالصدر أودت بحياته.

 

وأكد تقرير الطب الشرعى، أن وفاة المجنى عليه بسبب الإصابة الطعنية يسار الصدر وما أحدثته من قطع بالرئة اليسرى والقلب وصاحبها نزيف دموى، ما أدى إلى توقف القلب.

 

وكانت مباحث مديرية أمن السويس قامت بالقبض على المتهم بعد ساعات من قيامه بقتل المجنى عليه داخل منطقة التوفيقة، وأكدت التحريات لمباحث مديرية الأمن أن المتهم  قام بانتظار المجنى عليه ليلا وسدد له الطعنات لقتله، إثر مشاجرة مع المجنى عليه.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365