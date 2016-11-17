الإعدام شنقا لمتهم قتل مواطنا بالسويس

السويس- سيد نون

قضت محمة جنايات السويس برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم رئيس محكمة الجنايات وبإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا للمتهم "أحمد .س . ط" وشهرته "برومة" لقيامه بقتل مواطن بمدينة التوفيقية بالسويس.

وكانت محكمة الجنايات قد أحالت يوم 11 أكتوبر الماضى المتهم إلى فضيلة المتهم لأخذ الرأى بشأنه، كان المحامى العام لنيابات السويس أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجنى عليه مرسى أحمد مرسى عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله بسلاح أبيض "سكين" وسدد له طعنة بالصدر أودت بحياته.

وأكد تقرير الطب الشرعى، أن وفاة المجنى عليه بسبب الإصابة الطعنية يسار الصدر وما أحدثته من قطع بالرئة اليسرى والقلب وصاحبها نزيف دموى، ما أدى إلى توقف القلب.

وكانت مباحث مديرية أمن السويس قامت بالقبض على المتهم بعد ساعات من قيامه بقتل المجنى عليه داخل منطقة التوفيقة، وأكدت التحريات لمباحث مديرية الأمن أن المتهم قام بانتظار المجنى عليه ليلا وسدد له الطعنات لقتله، إثر مشاجرة مع المجنى عليه.