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بعد حكم النقض.. استمرار ملاحقة عناصر حماس وحزب الله المتهمين بـ"اقتحام السجون"

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بعد حكم النقض.. استمرار ملاحقة عناصر حماس وحزب الله المتهمين بـ"اقتحام السجون" بعد حكم النقض.. استمرار ملاحقة عناصر حماس وحزب الله المتهمين بـ"اقتحام السجون"

>كتب أحمد متولى

قالت مصادر قضائية، إن السلطات المصرية تواصل جهودها لملاحقة قيادات جماعة الإخوان، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، المتهمين فى وقائع اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، رغم حكم محكمة النقض القاضى بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة فى القضية.

 

وأوضحت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" – أن الحكم الصادر من محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، القاضى بإلغاء العقوبات الصادرة ضد المتهمين (الإعدام – المؤبد – الحبس)، يسرى على 27 متهما فقط وهو عدد الطاعنين الذين صدر ضدهم حكم الجنايات حضوريا.

 

وأضافت المصادر، أن العدد الإجمالى للمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهروب الكبير"، بلغ 131 متهما بينهم القيادى الإخوانى المتوفى "ناصر الحافى" (المتهم رقم 97 فى أمر إحالة المتهمين)، بينهم 27 محبوسا تضمنهم حكم النقض، و104 هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم من بينهم يوسف القرضاوى، ومحمود عزت.


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