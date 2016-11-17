أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لسوء الطقس

Google+ Print
استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لسوء الطقس استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لسوء الطقس

>(أ ش أ)

قررت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثانى على التوالى نظرًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح عن 25 عقدة فى الساعة وارتفاع الأمواج.

 

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

 

واتخذت محافظة الإسكندرية وهيئة الصرف الصحى والأجهزة التنفيذية الاستعدادات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار ومنع تراكمه.

 

وتتعرض الإسكندرية منذ أمس إلى نوة "أنواء المكنسة" التى تستمر لمدة 4 أيام وتصاحبها رياح شمالية غربية وهى نوة شديدة الأمطار.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365