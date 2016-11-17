استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لسوء الطقس

(أ ش أ)

قررت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثانى على التوالى نظرًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح عن 25 عقدة فى الساعة وارتفاع الأمواج.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

واتخذت محافظة الإسكندرية وهيئة الصرف الصحى والأجهزة التنفيذية الاستعدادات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار ومنع تراكمه.

وتتعرض الإسكندرية منذ أمس إلى نوة "أنواء المكنسة" التى تستمر لمدة 4 أيام وتصاحبها رياح شمالية غربية وهى نوة شديدة الأمطار.