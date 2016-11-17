إحباط تهريب 2 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم ، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من إحباط تهريب 2 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالبحيرة .

وكان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب مخبز سياحى كائن بمدينة شبراخيت لقيامة بتجميع كمية " 2.150 )" طن دقيق بلدى مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر اللازم، وضبط قائد السيارة رقم 23086 نقل كفر الشيخ حال سيرة بطريق دمنهور – شبراخيت دائرة مركز دمنهور لقيامه بتجميع عدد ( 31 ) إسطوانة غاز مدعمه لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر اللازم .

كما تم ضبط المسئول عن نقل حصة مستودع إسطوانات غاز مدعمه كائن بقرية دربك مركز دمنهور لقيامه بالتصرف في ( 23 ) إسطوانة غاز مدعمه من حصة المستودع بالإتفاق ومالك المستودع وبيعها بالسوق السوداء وتحرر المحضر اللازم .