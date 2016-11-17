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الأموال العامة تضبط عاملين زورا محررات رسمية وشهادات جامعية بسوهاج

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الأموال العامة تضبط عاملين زورا محررات رسمية وشهادات جامعية بسوهاج الأموال العامة تضبط عاملين زورا محررات رسمية وشهادات جامعية بسوهاج

>سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس القسم من ضبط عاملين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية من شهادات جامعية وشهادات بيانات للسيارات.

 

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عاملين بارتكاب جرائم التزوير فى المحررات الرسمية لما لها من تأثير على هيبة المحرر الرسمى والوظيفة العامة.

 

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، وقاده المقدم محمود حسنى الشريف والرائد على الدردير وكيل القسم وتوصلت التحريات إلى قيام "ممدوح . ع  . م  . إ"  40 سنة عامل، "مصطفى . ط  . ه  . أ" 27 سنة عامل بتزوير واصطناع محررات رسمية باستخدام أجهزة الحاسب الآلى واصطناع شهادات جامعية وشهادات بيانات للسيارات وكذا استمارات إفراج جمركى باستخدام شعار الجمهورية بقصد عرضها على عملائهما والتربح من وراء ذلك.

 

تم ضبط المتهمين وبحوزتهما "11" شهادة منسوب صدورها للإدارة العامة للمرور ولمصلحة الجمارك وجامعة عين شمس كما تم ضبط أدوات التزوير وهى عبارة عن وحدة التحكم الرئيسية بالحاسب الآلى طابعة، "3" فلاشات تخزين"2" خاتم أكلشيه، "7" علامات مائية فسفورية أختام مصطنعه بأسماء شركات وهمية وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التزوير فى المحررات الرسمية والتربح من وراء ذلك ،كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6651 إدارى مركز البلينا لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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