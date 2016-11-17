المقاولون يجس نبض الأهلى لاستعارة "مارسيلو"

كتب سليمان النقر

قرر المهندس محمد عادل، المشرف على الكرة بالمقاولون، مخاطبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لاستعارة حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل للانضمام إلى صفوف الذئاب وتدعيم الجبهة اليسرى التى تعانى نقصًا عدديًا منذ بداية الموسم الجارى.

ويعتبر حسين السيد أقوى المرشحين داخل نادى المقاولون للتعاقد معه وحل أزمة الجبهة اليسرى التى يعانى خلالها الذئاب بسبب عدم قناعة محمد عودة المدير الفنى بمستوى فتحى مبروك والذى لا يشارك مع الذئاب بصفة أساسية ويلازم دكة الاحتياطى بشكل مستمر.