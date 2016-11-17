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وكيل تعليم دمياط: دورة تنشيطية لتنمية القدرات المهنية لمديرى المدارس

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وكيل تعليم دمياط: دورة تنشيطية لتنمية القدرات المهنية لمديرى المدارس وكيل تعليم دمياط: دورة تنشيطية لتنمية القدرات المهنية لمديرى المدارس

بدأت مديرية التربية والتعليم بدمياط تنفيذ فعاليات الدورة التنشيطية لتنمية القدرات المهنية لمديرى المدارس بالاشتراك مع نقابة المعلمين واستهدفت جميع مديرى المدارس بمراحلها المختلفة وانتظم فيه مديرو المدارس الابتدائية بإدارات ( دمياط – دمياط الجديدة – عزبة البرج – السرو – الروضة ).

 

كما تستعد مديرية التربية والتعليم بدمياط للمشاركة فى الحوار المجتمعى المقرر عقده يومى 21-22/ 11/2016 بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.


> حيث عقدت  المديرية اجتماعا تحضيريا مع قيادات الإدارات التعليمية ومسئولى التخطيط والمشروعات بالمديرية والإدارات التعليمية وعدد من مديرى المدارس والمعلمين لإعداد مقترحات المديرية لتطوير التعليم لعرضها فى الحوار المجتمعى المشار إليه.

 

من ناحية أخرى أعلن ياسر عمر وكيل مديرية التربية والتعليم أنه بصدد تنفيذ حزمة من التدريبات المختلفة لتنمية قدرات المديرين والمعلمين.

ووجه وكيل المديرية بالإعداد لتدريبات التنمية البشرية ومهارات الاتصال وإدارة الوقت وتنمية مهارات القيادات الوسطى وغير ذلك من التدريبات الهامة التى يحتاج إليها المعلم ومدير المدرسة وأكد وكيل المديرية على حسن التعاون مع مجلس نقابة المعلمين.

 

 

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