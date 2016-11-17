23 طائرة ضمن رالى الطيران الملكى تغادر مطار أسوان الدولى

أسوان – عبد الله صلاح

يغادر مطار أسوان الدولى صباح اليوم الخميس، 23 طائرة ضمن رالى الطيران الكلاسيكى العالمى، والذى ينظمه نادى الطيران الملكى البريطانى، ويشارك فيه 46 طياراً يمثلون 14 دولة، والتى بدأت الرحلة من جزيرة كريت اليونانية وحتى كيب تاون بمسافة 12 ألف و800 كيلو متر، مروراً بمحافظة أسوان على مدار يومى 16 و 17 نوفمبر الجارى ضمن 5 مدن مصرية.

وكان فى استقبال المشاركون فى الرالى، اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان وفرق الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة أسوان، والتى قدمت عرضاً للأغانى النوبية جعل الطيارون يشاركون الرقص مع الفرق النوبية، معربين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال من جانب المسئولين بمحافظة أسوان، بجانب استمتاعهم بالفقرات الفنية التى قدمتها فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية.