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امتحانات الترقى والجدد للحكام.. يناير المقبل

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امتحانات الترقى والجدد للحكام.. يناير المقبل امتحانات الترقى والجدد للحكام.. يناير المقبل

>كتب- عادل عقل

قررت لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى إجراء امتحانات الترقى والجدد للحكام فى 17 يناير المقبل على أن يكون الكشف الطبى للجدد بالمناطق الفرعية فى أوائل الشهر نفسه.

 

 وأكد عزب حجاج سكرتير اللجنة أنه سيتم التنسيق مع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية لإعداد كشوف بأسماء المرشحين لدخول امتحانات الترقى مما تنطبق عليهم الشروط من حكام الدرجتين الثالثة والثانية. 

 

وأضاف حجاج أن سيتم قبول دفعة حكام جدد لدخول الامتحان طبقًا للائحة التى اعتمدها مجلس الجبلاية مؤخرًا أن يكون التقدم من خلال لجان حكام الفروع على مستوى الجمهورية.

 

وتابع حجاج أن الإدارة الفنية برئاسة وجيه أحمد ستضع برنامجا زمنيا لزيارة المناطق الفرعية على مستوى الجمهورية لشرح مواد القانون وتعديلاته قبل موعد الامتحانات .

 


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