الاستبدال.. صراع جديد بين الأهلى والزمالك.. من ينتصر؟!

كتب أحمد توفيق

ظهرت فى الأفق بوادر أزمة جديدة بين ناديى الأهلى والزمالك بسبب عودة "الاستبدال" قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية.

ففى الوقت الذى أرسل فيه النادى الأهلى خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، يطلب من خلاله عودة الاستبدال حتى يتمكن من قيد بعض اللاعبين الجدد فى قائمته لتدعيم صفوفه قبل انطلاق مباريات الدور الثانى من الدورى، يرفض نادى الزمالك بشدة عودة الاستبدال ويتمسك بعدم تعديل اللوائح التى بدأ بها الموسم الكروى ووافقت جميع الأندية عليها.

ويرى النادى الأبيض أن عودة الاستبدال تخدم أندية بعينها وعلى رأسها النادى الأهلى، لذا يتمسك باستمرار الوضع على ما هو عليه رافضًا فكرة عودة الاستبدال ما يحرم الأهلى من تدعيم صفوفه خاصة أنه يحتاج لتدعيم فى الدفاع والهجوم فى الوقت الذى تضم فيه القائمة الحمراء 29 لاعبًا ما يعنى أحقيته فى التعاقد مع لاعب وحيد فى يناير المقبل.