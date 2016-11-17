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باريس هيلتون ممنوعة من السفر بسبب استهتارها!

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الخميس 17-11-2016 00:03

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع ووريثة إمبراطور الفنادق كونراد هيلتون، باريس هيلتون Paris Hilton، لموقف محرج بعدما منعتها السلطات الأمريكية من السفر إلى أستراليا، بسبب استهتارها!

وفي التفاصيل، فإن هيلتون أخفقت في الصعود على متن طائرة متجهة من مطار لوس أنجلوس الأمريكي إلى أستراليا، وفق صحيفة "ديلي تلغراف"، لأن جواز سفرها بحاجة إلى تجديد.

وكان من المقرر أن تظهر هيلتون في مدينة سيدني، لتؤدي عرضاً موسيقياً بأحد النواد الليلة الشهيرة يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر، السبت القادم. كما كانت ستزور ملبورن للمشاركة في إطلاق عطر جديد.

وقال مساعدون للنجمة إنها ستتخذ كل الإجراءات التي تتيح لها تنفيذ برامجها المقررة في أستراليا بالموعد المحدد.

 

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