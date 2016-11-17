خبراء العدل يناشدون رئاسة الجمهورية بإصدار قانون جديد منظم لعملهم

كتبت هدى أبو بكر

ناشد خبراء وزارة العدل رئاسة الجمهورية بمساندة مطلبهم المتعلق بضرورة صدور قانون جديد منظم لعملهم، خاصة أن القانون الحالى لم يعدل منذ عام 1952، وأرسل نادى خبراء وزارة العدل خطابا إلى رئاسة الجمهورية يطالبون بمساندتهم فى مطلبهم من مجلس النواب، والمتعلق بتحديد جلسات استماع لهم وسماع مقترحاتهم بشأن القانون، الذى ينظم أعمال الخبرة أمام القضاء والمعروض حاليا على اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

كما ناشد الخبراء المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتحديد جلسات استماع لخبراء وزارة العدل لمناقشة مشروع قانون الخبراء، المطروح أمام اللجنة، ومتوقع مناقشته خلال الأيام القادمة.

وقال الخبراء فى إخطار رسمى أرسله نادى خبراء وزارة العدل إلى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إنهم يأملون بتحديد جلسات استماع لهم باعتبارهم أصحاب القانون الذى سيناقش أمام اللجنة، والذى ينظم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء، حيث إن هذا حق أصيل لهم كفله الدستور.

كما أرسل الخبراء نسخة من الخطاب باسم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أكدوا فيه على أنهم يعملون تحت ظل مرسوم ملكى بقانون صدر عام 1952 وغم مطالبتهم بتعديل القانون منذ أكثر من 20 عاما، حتى تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ومعها أكثر من 60 عضو بمجلس النواب بمشروع قانون وتمت احالته للجنة التشريعية، وطالب الخبراء رئيس البرلمان بضرورة تحديد جلسات استماع لهم.