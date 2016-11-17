سعر الدولار اليوم الخميس 17/11/2016 في السوق السوداء يستقر مع ثبات المعاملات في البنوك بعد قرض الصندوق الدولي

سعر الدولار اليوم، حيث حالة من الاستقرار الحذر تسود العملة الخضراء هذه الأيام في البنوك، بعد توقف السوق السوداء عن المضاربة في العملة الأمريكية، وحسب أسعار العملات في البنوك، فإن قيمة الدولار في البنك قد استقرت من ثلاثة أيام حول 15 جنيه، بعد أن قامت البنوك بجمع المليارات الأيام القليلة الماضية.

وفي تصريحات لمحافظ البنك المركزي، قال طارق عامر منذ بدأ تعوم الجنيه، أن حصيلة الأسبوع الأول بلغت 1.4 مليار دولار أن الحصيلة الإجمالية 2.6 مليار، وأكد أن تعاملات الأربعاء شهدات ارتفاعا إلى 200 مليون دولار، مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 2.8 مليار، ومن جانبه أضاف عامر أن هذه الحصيلة الكبيرة ستوجه نحو التجارة الخارجية.

ومن جهة أخرى قال بنك مصر انه منح 3.8 مليار جنيه وذلك للمشروعات متناهية الصغر، وبلغ عدد العملاء المستفيدين 419 ألف عميل، وأكد البنك أن مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية تهدف لخلق فرص العمل، ومحاربة البطالة، وتمويل الأجهزة والمعدات الطبية، وتوفير وسائل نقل للمدارس والجامعات.



سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس 17/11/2016

بدأت السوق السوداء في العمل من جديد بعد امتناع البنوك عن بيع العملة الخضراء، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

من جانب آخر، نفى طارق عامر محافظ البنك المركزي الأنباء المتداولة عن امتناع البنوك عن بيع العملة الأمريكية للمواطنين، واقتصارها فقط على الشراء، وأشار أن البنك المركزي قام بضخ 1.4 مليار دولار من أجل تلبية حاجة العملاء من العملة الصعبة، إلا أن تأكيدات عديدة من المستثمرين والمستوردين تحدثت عن رفض البنوك بيع العملة الخضراء.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنوك

وصل السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية 15.25 جنيه للشراء و15.75 للبيع في بنك مصر، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه رسميا وتحرير سعر صرف العملة المصرية، ويعني ذلك خفض كبير للعملة المصرية، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

ومازال سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه يواجه العديد من التحديات، مع انتظار وصول مساعدات مالية بالدولار الأمريكي من صندوق النقد الدولي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويحاول العملاء الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، رغم الندرة الظاهرية، وذلك لكي يقوموا بالعمل على تلبية الاحتياجات اليومية من العملة الخضراء.

ونجحت جهود البنك المركزي في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة.



أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وبالنظر لأسعار العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 18.25 للشراء مقابل 18.50 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.25 للشراء و22.25 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.70 للشراء و18.90 للبيع، والين الياباني بلغ 17.60 للشراء مقابل 17.70 للبيع، والدولار الكندي 13.50 للشراء مقابل 13.70 للبيع.

وبمناقشة تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.00 للشراء مقابل 5.25 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 58 للشراء مقابل 59 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.50 للشراء و5.70 للبيع، والريال القطري 5.80 للشراء و5.90 للبيع، والدينار البحريني 47.35 للشراء و47.55 للبيع، والريال العماني 45.50 للشراء و45.70 للبيع.

وقال مدير البنك الدولي أن خفض قيمة الجنيه، وتعويم سعر الصرف، كانا ضروريين من أجل الموافقة على القرض الدولي، من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وزرع روح الثقة للمستثمرين الأجانب، وإعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتعزيز موارد الدولة، وتشجيع القطاع الخاص، وأكدت أن البنك اشترط ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن الوقود، وتقوية الأمن الاجتماعي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب والسيدات.

شبكةعيونالإخبارية

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