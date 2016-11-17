اليوم.. انطلاق مهرجان الخيول العربية الـ21 بمحطة الزهراء

كتب عز النوبى

تنطلق اليوم، الخميس، بمحطة زهراء الخيول التابعة للهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مهرجان الخيول العربية الأصيلة الحادى والعشرون، والبطولة الثامنة عشر لجمال الخيول العربية، والتى تستمر 3 أيام، ومن المقرر حضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية فى مصر، باعتباره حدثا دوليا هاما.

وأكدت وزارة الزراعة، أن المسابقة تقام بالتنسيق مع منظمة "الايكاهو"، اعتبارها واحدة من أهم المنظمات الدولية المعنية بإدارة مسابقات جمال الخيل العربية، والتى تم تأسيسها عام 1983، من عشرة دول أوروبية، مشيرة إلى أن الهيئة الزراعية المصرية تمثل جمهورية مصر العربية فى هذه المنظمة، حيث حصلت على العضوية الكاملة فيها عام 1988، وذلك بإقرار وموافقة جميع أعضاء المنظمة، بعد أن كانت عضواً مراقباً فقط فيها.‏

ومن المقرر أن يشترك فى هذا المهرجان الخيول ذات النسب العربى، والمسجلة بالهيئة كخيول عربية أصيلة، فضلاً عن عرض عدد من أفراس الخيول والولادات الحديثة والمهارى والطلائق، بحضور عدد من مسئولى وزارة الزراعة والشخصيات العامة فى مصر، وتساهم ‏ الفاعلية بشكل كبيرا جدا فى تنشيط السياحة فى مصر، حيث من المقرر أن يشارك فيها عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية فى مصر، باعتباره حدثا دوليا هاما.