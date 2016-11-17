الأحد.. المقاولون يختبر مهاجما نيجيريا

كتب سليمان النقر

وافق الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة محمد عودة على اختبار مهاجم نيجيرى الأحد المقبل فى تدريبات الفريق لتحديد مستواه قبل الحكم النهائى عليه والانضمام لصفوف الذئاب أو توجيه الشكر له بسبب رغبته فى التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل لتدعيم صفوفه خلال منافسات الدور الثانى لمسابقة الدورى العام.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين على مسئولى المقاولون اختبار المهاجم النيجيرى وهو ما رحب به مسئولو الذئاب الذين تلقوا أكثر من سيرة ذاتية وفيديوهات لمهاجمين أفارقة خلال الفترة الحالية من أجل الانضمام لصفوف المقاولون بعدما طالب مسئولو النادى وكلاء اللاعبين بتوفير مهاجم أفريقى سوبر.