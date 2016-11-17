أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الأحد.. المقاولون يختبر مهاجما نيجيريا

Google+ Print
الأحد.. المقاولون يختبر مهاجما نيجيريا الأحد.. المقاولون يختبر مهاجما نيجيريا

>كتب سليمان النقر

وافق الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة محمد عودة على اختبار مهاجم نيجيرى الأحد المقبل فى تدريبات الفريق لتحديد مستواه قبل الحكم النهائى عليه والانضمام لصفوف الذئاب أو توجيه الشكر له بسبب رغبته فى التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل لتدعيم صفوفه خلال منافسات الدور الثانى لمسابقة الدورى العام.

 

وعرض أحد وكلاء اللاعبين على مسئولى المقاولون اختبار المهاجم النيجيرى وهو ما رحب به مسئولو الذئاب الذين تلقوا أكثر من سيرة ذاتية وفيديوهات لمهاجمين أفارقة خلال الفترة الحالية من أجل الانضمام لصفوف المقاولون بعدما طالب مسئولو النادى وكلاء اللاعبين بتوفير مهاجم أفريقى سوبر.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365