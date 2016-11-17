نائبة الشرقية تستعرض أزمة "مشروع 2008" بالزقازيق مع وزير الاسكان

اجرت المهندسة فايقة فهيم عضو مجلس النواب عن دائرة الشرقية، مقابلة مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى مكتبة، لتقديم طلبات بخصوص مشروع الإسكان الاجتماعى ٢٠٠٨ فى محافظه الشرقية.

قالت المهندسة فايقة فهيم، لـ " اليوم السابع "، إن الحكومة تولى كل اهتمامها بتوفير وحدات سكنية لكل الشباب المستحقين وفى المدة الزمنية المحددة، مؤكدا أن الوزير أبدى اهتمامه بأزمة تأخير تسليم الشباب حاجزى مشروع 2008، ووعد بتشكيل لجنة لبحث سرعة إنهاء أزمتهم وتسليمهم الوحدات الخاصة بهم.

وأشارت إلى أن أزمة مشروع إسكان 2008، تتلخص فى إن أكثر من ألفين شاب كانوا قد حجزوا فى مشروعات الاسكان منذ عام 2008 وتعثر تسليمهم الوحدات الخاصة بهم حتى الان، مما سبب أزمة بسبب عدم القدرة على توفيرها، ونظم المتضررين عدد من الوفقات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم، وأن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قام بتوفير عدد من قطع الارضى للبدء فى لبناء عمارات سكنية لتوفير الوحدات التى يستحقونها.