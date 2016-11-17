سقوط 3 متهمين كونوا عصابة لسرقة المواشى بمدينة البياضية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة البياضية، من ضبط عصابة تخصصت في سرقة المواشى أثناء قيامهم بتنفيذ عملية جديدة بالأقصر، وكان قد تلقى الرائد أدهم الملوانى رئيس مباحث القسم 3 بلاغات خلال الأسابيع الماضية بحدوث سرقات مواشى، فتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الحوادث.

وتبين بالتحريات أن وراء إرتكاب الوقائع تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد هم "جمال.س.ح" 52 عاما سائق ومقيم قفط، و"يوسف.م.ن" 30 عاما مقيم قوص، و"أبو الوفا.س.أ" 28 عام مقيم الحبيل دائرة مركز البياضية، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم عمل كمين أمنى للمتهمين بقيادة النقيبين أحمد حسن ومحمود الجبلاوى، حيث تم ضبطهم أثناء قيامهم بتنفيذ سرقة جديدة، وبحوزتهم السيارة "ط. ر. ج 1868" شيفرولية جامبو لاستخدامها فى نقل مسروقاتهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم لوقائع السرقات السابقة، حيث كان المتهم الثالث يقوم بجمع المعلومات عن الضحايا بدائرة المركز ومد المتهمين الأول والثانى بها، والتخطيط لتنفيذ العمليات التى نتج عنها سرقة ما يقرب من 5 رؤوس مواش، تم تحرير محضر الضبط رقم 9252 إدارى مركز شرطة البياضية وجار إحالتهم للنيابة العامة.