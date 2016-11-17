إنبى يواجه المقاولون العرب ببتروسبورت

كتب - هيثم عويس

تستكمل اليوم مباريات الأسبوع التاسع للدورى بأربعة لقاءات غاية فى القوة والندية ففى الثالثة إلا ربع يستضيف إنبى نظيره المقاولون العرب باستاد بتروسبورت فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته نظرًا لتقارب المستوى الفنى بين اللاعبين.

يدخل إنبى اللقاء وفى جعبته 10 نقاط فى المركز الـ11 بجدول الترتيب، بينما يحل المقاولون العرب فى المركز الـ12 بنفس الرصيد من النقاط .

يحاول علاء عبد العال المدير الفنى للفريق البترولى إلى استغلال عامل الأرض لتحقيق الثلاث نقاط، فى المقابل يسعى محمد عودة المدير الفنى للمقاولون العرب إلى استمرار الصحوة والعودة بأى نتيجة إيجابية .