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البحرين تحذر مظاهرات “تمرد 14 أغسطس”

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البحرين تحذر مظاهرات “تمرد 14 أغسطس” البحرين تحذر مظاهرات “تمرد 14 أغسطس”


> حذرت وزارة الداخلية البحرينية من الاستجابة لدعوات يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى “تمرد 14 أغسطس”. وقالت الوزارة إن هذه الدعوات تهدف إلى إسقاط النظام من خلال القيام بمسيرات وأنشطة غير قانونية.
> وبحسب قناة دويتش فييله الألمانية وجهت وزارة الداخلية البحرينية اليوم (الأحد 14 يوليو 2013) تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين والمقيمين من المشاركة في تظاهرات دعت إليها حركة “تمرد” محلية في 14 أغسطس المقبل اقتداء بما حدث في .

وفي بيان صدر في وقت متأخر السبت، أكدت الوزارة ضرورة عدم الاستجابة للدعوة إلى التظاهرة التي أطلقتها “ما يسمى حركة تمرد 14  التي تريد قلب نظام الحكم”.
> ويشار إلى أن 14  أغسطس هو موعد انسحاب القوات البريطانية من البحرين عام 1971. وأضافت الوزارة أن هذه الحركة تدعو إلى “تظاهرات وتحركات من شأنها الإساءة إلى النظام العام والسلم الاجتماعي ومصالح المواطنين”.

وأكدت أن كل من يشارك في التظاهرات سيكون عرضة للعقوبات. والبحرين المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها سلالة آل خليفة من العرب السنة تشهد منذ فبراير 2011 حركة احتجاجات يقودها الشيعة الذين يشكلون الغالبية. ورغم سحق حركة الاحتجاجات التي استمرت شهرا بين فبراير ومارس 2011، ما زال الشيعة يتظاهرون في القرى المحيطة بالمنامة. وتشير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى مقتل ثمانين شخصا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات.

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