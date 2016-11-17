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جمال الجارحى يتبرع بمليون جنيه لـ"أبو الريش" و2 مليون لمستشفى الصعيد

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جمال الجارحى يتبرع بمليون جنيه لـ"أبو الريش" و2 مليون لمستشفى الصعيد جمال الجارحى يتبرع بمليون جنيه لـ"أبو الريش" و2 مليون لمستشفى الصعيد

>كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن الإعلامى عمرو أديب، تبرع رجل الأعمال جمال الجارحى  بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح مستشفى أبو الريش المزمع إقامته فى الصعيد، كما تبرع بمبلغ مليون جنيه لصالح تطوير مستشفى أبو الريش للأطفال، جاء ذلك ضمن الحملة التى أطلقها أديب من خلال برنامج "كل يوم"، على فضائية "on E".

 

جديرًا بالذكر أن "اليوم السابع" أعلن تبنيه للمبادرة التى أطلقها الإعلامى عمرو أديب، فى برنامجه "كل يوم" على شاشة ON E لدعم مستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال.

 

نجح أديب، فى جمع 15.5 مليون جنيه وقطعة أرض وحملات إعلانية لجمع التبرعات لصالح مستشفى أبو الريش، ومستشفى الشاطبى بالإسكندرية، وإنشاء مستشفى للأطفال بالصعيد.

 

 كان عدد من رجال الأعمال قد أعلنوا تبرعهم لدعم مستشفى أبو الريش، من بينهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذى تبرع بمبلغ مليونى جنيه فى اليوم الأول للحملة.

 

كما أعلن هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية مستعدة لتوفير قطعة أرض بالصعيد، لإنشاء فرع جديد لمستشفى أبو الريش للأطفال، بالإضافة إلى تَحَمُّل نصف تكلفة بناء المستشفى.

 

 وتتكفل شركة برومو ميديا بإذاعة الإعلان على مجموعة القنوات المتعاقدة معها، وتبرع رجل الأعمال عفت السادات، بأعمال ألومنيوم للمستشفى الجديد بالصعيد بمبلغ 2 مليون جنيه.

 

 


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