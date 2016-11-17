اليوم.. "الأعلى للجامعات" يعلن جدول الانتخابات الطلابية

كتب وائل ربيعى

بعد تغيير الموعد للمرة الثالثة على التوالى بسبب ارتباط الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور مجلس الوزراء، يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، اليوم، الخميس، بمقر المجلس بجامعة القاهرة، إذ أنه من المقرر أن يحسم المجلس خريطة الانتخابات الطلابية، التى ستنطلق بالجامعات بالأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجارى.

وتعرض اللجنة الفنية الخاصة بالتعليم المفتوح والتابعة للمجلس الأعلى للجامعات، تقريرها النهائى على المجلس، ومن ذلك عرض البرامج المهنية الخاصة بالتعليم المفتوح، وذلك للموافقة على البرامج المهنية التى تعد أحد بدائل نظام التعليم المفتوح القائم، التى تقدمت بها الجامعات لبدء الدراسة بها.

كان من المقرر عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدورى أمس الأربعاء، إلا أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر تأجيل الموعد ليعقد اليوم، الخميس؛ لارتباط الوزير بحضور اجتماع مجلس الوزراء.