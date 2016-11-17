ضبط 13 قطعة سلاح و138 قرصا مخدرا و55 قضية تموينية فى حملة أمنية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 13 قطعة سلاح بدون ترخيص و138 قرصا مخدرا و55 قضية تموينية خلال حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية الأمن بالمحافظة لضبط الخارجين عن القانون والسلاح غير المرخص .

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارا، من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد ضبط 13 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص،عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش و10 فرد محلى الصنع بالإضافة الى 46 طلقة خرطوش .

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 3 قضايا للاتجار فى المخدرات عباره عن 138 قرصا مخدرا و14 جرام هيروين بينهم ضبط عاطل يدعى الحسينى .ف ،21 سنة، من المنيا، وبحوزته 120 قرصا عقار الترامادول المخدر، والقبض على مدير يدعى أحمد .ج ،30 سنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 40778 سنة 2014 جنايات مركز سمالوط مقاومة سلطات.

كما تمكنت حملة تموينية بالمنيا ، من ضبط 55 قضية تموينية متنوعة منها قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية وعرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وتحرر عن الواقائع المحاضر اللازمة وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.