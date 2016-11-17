الشارع الثقافي يودع مرتاديه بعد أيام حافلة بالإبداع

يودع عشاق الثقافة والفن فعاليات اليوم الخميس مهرجان الشارع الثقافي الذي أقيم في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض واستمر ثمانية أيام بعد ان استمتعوا بمشاهدة أكثر من 36 فعالية تنوعت بين ثقافية وفنية وعرض مسرحي وتوعية صحية ومرورية وأركان لعلمائنا في التاريخ الإسلامي والركن الشعبي وفنون الشوارع، اضافة إلى أركان وسائل الإعلام الجديد مثل تويتر وفيس بوك والانستقرام وسناب شات، حيث كان وجهة سياحية وثقافية لسكان الرياض وزائريها من مواطنين ومقيمين، وسط حضور كبير فاق التوقعات حيث توفرت المواقف والمطاعم والبوفيهات وأماكن الجلوس الممتدة على جنبات الشارع الثقافي إضافة إلى النقل بتوافر الباص السياحي طوال ايام المهرجان.

وأكد الزوار من مختلف الجنسيات على استمتاعهم في مثل هذه المهرجانات التي تمزج بين الفن والثقافة واشاروا الى ان الشباب السعودي والشابات بحاجة لمثل هذه المهرجانات واقامتها بين حين وآخر لاسيما انها تنمي فيهم حب القراءة والاطلاع مختصرة عليهم عناء السفر لمتابعة فن معين.

وقدم زوار المهرجان الشكر لأمانة منطقة الرياض على جهودها في تنظيم مهرجان الشارع الثقافي الذي جمع العديد من العروض سواء الفنية أو التوعوية أو الطبية مؤملين الاستمرار في اقامة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تثقيف المجتمع وترفيهه.

ونوه م. ابراهيم بن ناصر الهويمل المدير العام للإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض المشرف على مهرجان الشارع الثقافي بالشكر لجميع من زار المهرجان الذي أقيم لأول مرة بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية " والذي يعد أولى الفعاليات التي تقام في المناطق المفتوحة.

وثمن م. الهويمل مشاركة الجهات مثل شرطة الرياض ومرور الرياض الذين بذلو مجهودا مميزا في ضبط الأمن وتسهيل مهام إدارة المهرجان والهلال الأحمر السعودي وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارات أمانة منطقة الرياض وكذلك الفنانين والممثلين المشاركين والشباب المتطوعين والشابات الذين ساهموا في التنظيم والتقديم والتعريف بتلك الفعاليات التي بلغ عددها 36 فعالية ساهمت في إثراء الثقافة والمعرفة لدى الزوار.