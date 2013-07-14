نيابه قوص بقنا تبدأ التحقيق في مقتل 4 بسبب الثأر

بدأت نيابة قوص بقنا تحقيقاتها برئاسة أحمد جعفر مدير النيابة فى احداث الخصومه الثاريه التى راح ضحيتها 4 اشخاص اثر اصابتهم بطلقات ناريه على خلفيه مشاجره بين عائلتين بمدينه قوص .

وقررت النيابه انتداب الطبيب الشرعى وتشريح الجثث لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثث وتسليمها إلى ذويهم وضبط واحضار المتهمين والسلاح المستخدم فى الجريمه من الطرفين

> كان اللواء صلاح مزيد مدير امن قنا قد تلقى إخطارا بوقوع إشتباكات بين عائلتي “الشرفا “و “العتامين” بمدينة قوص مستخدمين الأسلحة النارية .

كشفت التحريات انه اثناء مرور شباب من العائلتين بجوار مزلقان قوص تبادلا اطلاق النار لوجود خصومه ثاريه بينهما وتدخل أقارب الطرفين وعند قيام ابناء العائلتين بنقل المصابين لمستشفى قوص المركزى تصادف وصولهم فى توقيت واحد فتبادلوا اطلاق النار داخل المستشفى.

واسفرت المشاجره عن مصرع كلا من اشرف عبد المقصود 30 سنه وشقيقه مصطفى من عائلة الشرفا و عبد الله سعد من العتامين و حجاجى عبد الوكيل تصادف وجوده فى مكان الحادث.