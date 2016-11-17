السلال يستقبل وزير المالية ورئيس الاستخبارات

الوزير الأول الجزائري مستقبلا الجدعان

استقبل دولة الوزير الأول الجزائري الاستاذ عبدالمالك السلال في مقر إقامته بالرياض أمس، معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان .

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية وسبل تعزيزها . حضر الاستقبال معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبدالله الصالح. ومن الجانب الجزائري معالي وزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب، ومعالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبدالسلام شلغوم، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق. كما استقبل دولة الوزير الأول الجزائري في مقر إقامته بالرياض أمس، معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الأمنية وسبل تعزيزها. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبدالله الصالح, كما حضره من الجانب الجزائري معالي وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل، ومستشار في وزارة الدفاع الجزائرية اللواء محمد قايدي، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق.

.. ومستقبلا الحميدان