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بالصور.. تجربة ليلية بقرى الأقصر استعدادا للسيول بـ66 سيارة كسح

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بالصور.. تجربة ليلية بقرى الأقصر استعدادا للسيول بـ66 سيارة كسح بالصور.. تجربة ليلية بقرى الأقصر استعدادا للسيول بـ66 سيارة كسح

>الأقصر – أحمد مرعى

نظم مجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، فى الساعات الأولى من اليوم، الخميس، تجربة ليلية للكشف عن مدى استعدادات معدات العمل أثناء مواجهة مخاطر السيول وكيفية نصب الخيام وإعداد أماكن الإيواء للمتضررين تحت إشراف محمد بدر، محافظ الأقصر، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

 

ومن جانبه صرح محمد سيد سليمان، رئيس مدينة إسنا، أن المناورة تم تطبيقها على 3 مجالس قروية بالاشتراك مع مرفق الإسعاف ومديرية الحماية المدنية، والشئون الإجتماعية والشباب والرياضة والتربية والتعليم، موضحا أن قرية الحلة تشمل 7 سيارات كسح، و3 لوادر، 2 سيارة قلاب، و10 خيام، وتضم قرية الشعب 7 سيارات كسح، 2 لودر، حفار، سلم كهربائى، و8 خيام، وتضم قرية الدير على " 7 سيارات كسح، و3 سيارات قلاب، و2 لودر، جليدر، و12 خيمة.

 

وأضاف رئيس مدينة إسنا أنه تجهيز وتطهير 6 مخرات سيول على مستوى المدينة، مشدداً على أنه تم تشكيل غرفة علميات تعمل لمدة 24 ساعة يوميا تحسبا لوقوع أى طوارى، وربطها بالقرى وغرفة عمليات طوارئ المحافظة، وذلك استعدادا لمواجهة أخطار الأمطار وتقليل الأضرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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