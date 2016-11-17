رئيس الوزراء البحريني يشيد بجهود خادم الحرمين في تعزيز تماسك البيت الخليجي والعربي

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين بالمبادرات التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في تعزيز تماسك البيت الخليجي والعربي، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين باتت مصدرا لمبادرات الوحدة والتعاون والتكامل على المستويين الخليجي والعربي، مشددا على أهمية اللقاءات الخليجية المشتركة التي تسهم في زيادة قدرة دول المجلس على مواجهة الأخطار التي تحدق بالأمة من خلال تكثيف التنسيق وبخاصة المرتبط بالجانب الأمني وتسهم في زيادة مستويات التأهب والاستعداد الأمني بدول المجلس.

ونوه في تصريح نقلته وكالة الأنباء البحرينية بالمواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية في نصرة قضايا العرب والمسلمين ووحدة الصف ولمّ الشمل، معرباً عن تقدير مملكة البحرين العالي للدعم غير المحدود الذي تحظى به من المملكة العربية السعودية في المجالات كافة وهي مواقف ليست بمستغربة على بلد كان وسيظل منطلقا لكل ما هو خير للعرب والمسلمين.

وقد أكد سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين أن علاقة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لها طابع خاص ومميز في ظل ما يربطهما من تاريخ عريق يشهد على الازدهار الذي تشكله هذه العلاقة عبر محطاتها التي تضيء تاريخ البلدين، التي ازدادت تطورا بفضل ما تحظى به من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. ونوه سموهما بحرص مملكة البحرين على استمرار التواصل والتنسيق مع المملكة العربية السعودية في جميع القضايا وفي مقدمتها توسيع دائرة التكامل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، والبناء على ما يجمع بين البلدين الشقيقين من تفاهم في الرؤى والأهداف.

وأشادا بالازدهار والتطور الذي تشهده المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين في مواصلة مسيرة البناء والتنمية للمملكة.