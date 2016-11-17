أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اليمن: القوات الشرعية تتقدم رغم ارتفاع وتيرة المعارك في تعز وريفها

Google+ Print

تواصلت المعارك في تعز لليوم الثاني على التوالي بعد معارك عنيفة وغير مسبوقة شهدتها الجبهة الشرقية في المدينة أمس أسفرت عن سقوط أكثر من 20 قتيلاً في صفوف الحوثيين و8 قتلى و22 جريحاً في صفوف القوات الشرعية فيما قتل 5 مدنيين وأصيب 12 في قصف للمتمردين على الأحياء السكنية.

وأعلنت القوات الشرعية السيطرة على عدد من المواقع ومقتل 3 قادة ميدانيين، اثنان خلال معارك منطقة صالة شرقي تعز، والثالث في منطقة الصلو جنوب شرقي المدينة.

واستمرت الاشتباكات في المنطقة الشرقية بشكل عنيف وسط سماع دوي انفجارات، فيما اشتعلت المعارك الليلية في الجبهة الغربية للمدينة.

وشهدت مناطق الضباب والربيعي غربي تعز اشتباكات عنيفة، إثر محاولة الحوثيين والقوات الموالية لصالح الدفع بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة، فيما دارت معارك ليلية عنيفة غربي جبل هان غربي تعز.

وامتدت الاشتباكات الليلية إلى منطقة الزنوج ومحيطها شمالي تعز، كما قصف المتمردون مواقع الجيش الوطني في منطقة المفاليس بمديرية حيفان جنوبي تعز.

لكن الاشتباكات الأعنف دارت صباح وعصر أمس في الجهة الشرقية من المدينة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الدبابات، وشن رجال القوات الشرعية هجوماً كبيرًا من عدة محاور في صالة والجحملية والشماسي، وقصفت الدبابات والمدفعية الثقيلة مواقع الانقلابيين في القصر الجمهوري والمناطق المحيطة به، واشتعلت الحرائق في بعض المنازل جراء القصف المتبادل ودوت انفجارات كبيرة في الجهة الشرقية من المدينة.

وقالت مصادر عسكرية لـ»الرياض»: إن القوات الشرعية حققت تقدماً مهما بالسيطرة على المستشفى العسكري ومواقع أخرى.

وفي منطقة الصلو جنوب تعز، أفادت مصادر عسكرية بأن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية سيطرت على مواقع للحوثيين بعد معارك عنيفة، وأضافت المصادر أن القوات الحكومية سيطرت على تبة الأريل ومنطقة الصيار، والتي تشهد معارك كر وفر بين الطرفين منذ أسابيع.

من جهة ثانية، وضع رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، أمس حجر الأساس لمشروع جامعة مأرب شرق البلاد.

وكان ابن دغر وصل برفقة عدد من وزراء حكومته إلى مأرب، التي باتت مقراً لعدد من وزراء والقيادات العسكرية بوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.

وفي الخامس من أكتوبر من العام الماضي، حرر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة من قوات التحاف العربي، مناطق مأرب من مليشيا الانقلاب وانتقلت المعارك إلى غرب المحافظة وتحديداً في صرواح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس