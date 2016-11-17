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هيئة الإحصاء: 12.1% معدل البطالة للسعوديين بنهاية الربع الثالث

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هيئة الإحصاء: 12.1% معدل البطالة للسعوديين بنهاية الربع الثالث هيئة الإحصاء: 12.1% معدل البطالة للسعوديين بنهاية الربع الثالث

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي تقرير نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من عام 2016، وقد أظهرت النتائج أنَّ معدل التشغيل لإجمالي السكان 15 سنة فأكثر بلغ 94.3%، بينما بلغ معدل التشغيل لإجمالي السكان السعوديين 87.9%. كما أظهرت النتائج أنَّ معدل البطالة للسعوديين بلغ 12.1%، فيما بلغ معـدل البطالة لإجمالي السـكان (سعوديين وغير سعوديين) 5.7%، بينما تركزت قوة العمل بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين (25-44) سنة بنسبة 68.3% من إجمالي قوة العمل السعودية. وفيما يخص معدلات المتعطلين السعوديين أوضحت نتائج المسح أنَّ أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين تركزت في الفئة العمرية 25-29 حيث بلغت 39%، في حين بلغت أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين وفقاً للحالة التعليمية للحاصلين على شهادة البكالوريوس 57.5%.

من جهة أخرى أوضحت الهيئة العامة للإحصاء ضمن تقريرها المفصل والمنشور على موقعها الرسمي بأنَّ المقصود بقوة العمل هم جميع الأفراد (15 سنة فأكثر) المشتغلين والمتعطلين عن العمل، وأن المقصود بالمشتغلين هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر وعَمِلَوا لمدة ساعة واحدة على الأقل مـقابـل راتـب أو ربح (نقدي أو عيني) كموظفين منتظمين أو مؤقتين أو أصحاب عمل أو يعملون لحسابهم أو قاموا بمساعدة أحد أفراد الأسرة لمدة ساعة على الأقل بدون مقابل في أي نوع من الأعمال التجارية أو في مزرعة خاصة بأحد أفراد الأسرة أو عَمِلَوا لمدة ساعة واحدة على الأقل لصالح جهة أخرى سواء فرد أو مُنشأة بدون أجر أو ربح (نقدي أو عيني) كمتطوعين أو تغيبوا مؤقتاً عن عملهم طيلة الأسبوع  بسبب إجازة أو مرض أو لأي سبب آخر وسوف يعودون إليه مجدداً، وكل ذلك خلال الأسبوع السابق لزيارة الباحث الإحصائي للأسرة ، وأنَّ المقصود بالمتعطلين هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر الذين بحثوا بجدية عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الباحث الإحصائي للأسرة وهم بالفعل قادرين على العمل ومستعدين للالتحاق به في حال توفره، ولكنهم كانوا بدون عمل خلال زيارة الباحث الإحصائي لهم، ويشمل تعريف المتعطلين أيضًا الأفراد الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة و سبق لهم البحث عن عمل الأسبوع السابق لزيارتهم.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء بأنَّه حاليًا تجري أعمال مسح القوى العاملة للربع الرابع وتستمر لمدة 24 يوم  بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وتُعد نتائج هذه الأعمال إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية ذات العلاقة.

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