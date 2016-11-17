عاهل البحرين يرعى ختام فعاليات تمرين أمن الخليج العربي1

رعى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أمس الأربعاء ختام فعاليات التمرين الخليجي المشترك "أمن الخليج العربي1"، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بمملكة البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفور وصول جلالة الملك حمد إلى مقر الحفل حيث استقبله سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، ليتوجه بعدها عاهل البحرين وسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد مملكة البحرين، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية إلى المنصة الرئيسة للحفل حيث بدأت فعاليات المرحلة الثانية من فعاليات التمرين الخليجي المشترك "أمن الخليج العربي1".

وكان ختام التمرين قد شهد حضور سمو الأمير محمد بن نايف وسمو الأمير سلمان بن حمد، ووزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين استمعوا لشرح عن مجريات التمرين قدمه رئيس الأمن العام رئيس هيئة السيطرة بالتمرين ، لتبدأ بعده المرحلة الأولى من تنفيذ فرضيات تمرين أمن الخليج العربي 1، الذي شاركت يه عدة قطاعات من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وهي حرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، وأمن المنشآت إلى جانب قطاعات وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون في الفرضيات بتشكيلات أمنية متخصصة في مكافحة الاٍرهاب وحماية الحدود البرية والبحرية وأمن المنشآت والمرافق العامة والاقتصادية.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصل إلى مملكة البحرين أمس لحضور التمرين النهائي للقوات الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 1 ) الذي يرعاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة عيسى الجوية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وصاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وعدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين. وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار صحب سمو ولي العهد بمملكة البحرين سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى مقر الأكاديمية الملكية للشرطة.

وقد وصل بمعية سمو ولي العهد -حفظه الله- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، والمستشار بالديوان الملكي عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، ورئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد سليمان بن نايف الكثيري، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد أحمد بن صالح العجلان، ومدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وقائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق خالد بن قرار الحربي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي، وقائد قوات الأمن الخاصة اللواء مفلح بن سليم العتيبي، وقائد عام طيران الأمن اللواء محمد عيد الحربي، وقائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد حسن الجباري، وقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية اللواء عبدالرحمن بن محمد الصالح، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج اللواء الركن د. فهد بن سعيد القحطاني، ومدير مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود، ووكيل رئيس المراسم الملكية هشام بن حسن آل الشيخ. حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته.

وقد أقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين أمس، مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين قدموا لحضور التمرين النهائي للقوات الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 1) الذي يرعاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

حضر مأدبة الغداء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وأعضاء الوفود المرافقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأمير محمد بن نايف والأمير خليفة بن سلمان يتبادلان الحديث

عاهل البحرين وسمو ولي العهد ووزراء داخلية دول التعاون

ولي عهد مملكة البحرين مرحباً بسمو ولي العهد

لوحة من الفرضيات المقدمة خلال الحفل