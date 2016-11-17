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مفتي المملكة يدعو إلى التجنيد الإجباري

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مفتي المملكة يدعو إلى التجنيد الإجباري مفتي المملكة يدعو إلى التجنيد الإجباري

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

أشاد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتمرين الأمني المشترك "أمن الخليج 1"، الذي اختتمت أعماله مساء أمس، مؤكدًا أهمية وضرورة مثل هذه التمارين وأنها من الأخذ بأسباب القوة لصيانة أمن الخليج المستهدف من الأعداء المحسود على اتحاده وخيراته، داعيًا إلى تدريب الشباب وتجنيدهم ليكونوا مستعدين للدفاع عن دينهم وأوطانهم، منددا سماحته باعتداءات روسيا على المدنيين السوريين دون رادع دولي.

وقال سماحته في لقائه الأسبوعي الذي تبثه إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة: "إن هذه التدريبات العسكرية أمرٌ ضروري لحماية الأمة وحماية أوطانها ومكتسباتها من تطلعات الآخرين، وأن هذا الخليج العربي محسود على ما لديه من مكتسبات وخيرات وعلى ما فيه من وأمن، وكذلك محسود على تجمعه واتحاده، فالعدو يحاول بكل ما يستطيع أن يفرق هذا الاتحاد وأن يحدث الفوضى بين صفوفهم".

وأكد أن هذه التدريبات العسكرية أمرٌ ضروري، "لأننا في زمن كثرت فيه الخطوب وعظمت الفتن والمصائب ولا بد للأمة أن تحمي نفسها، مضيفاً "إن كل ذي نعمة محسود ولا سيما في هذا الزمن الذي تكالب فيه الأعداء على الإسلام، فها هي روسيا تضرب حلب ليلا ونهارا بالأسلحة الفتاكة وتدمر البنيان والمستشفيات والمدارس والمساكن وتقتل المستضعفين ولا منكر عليها ومانع لها وصادًا لعدوانها في صورة من صور غياب العدالة العالمية".

وأضاف مفتي المملكة: "ينبغي للأمة المسلمة التعاون والاستعداد والأخذ بأسباب القوة، ونستعين بالله على عدونا بمثل هذه التمارين المشتركة الموفقة التي فيها استعداد وأخذ بأسباب القوة بتدريب الشباب والتجنيد الإجباري، لهم حتى يكونوا قادرين إذا واجههم أي عدو من الأعداء فعندهم من التسلح الذاتي والفكر الإسلامي الصحيح ما يحملهم على الثبات ومقاومة الشر وتحدي الباطل، ورده على عقبه".

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