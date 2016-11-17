ولي ولي العهد بحث مع الوزير الأول الجزائري فرص التعاون

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض امس دولة الوزير الأول الجزائري عبد المالك السلال .

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الثنائي بين البلدين، والمسائل ذات الاهتمام المتبادل .

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي الوزير المرافق والمستشار بالديوان الملكي أحمد الخطيب والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان وعدد من المسؤولين والوفد الرسمي الجزائري.

كما التقى ولي ولي العهد في مكتبه بالمعذر أمس، رئيس مجلس إدارة مجلس الأطلنطي جون هانتسمان والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ رأفت الصباغ والمستشار الخاص لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.